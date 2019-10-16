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Сирийцы вступили в бой с турецкими военными 

Lenta.ru + ещё 16 37 минут назад
Сирийская арабская армия (САА) вступила в бой с турецкими военными и поддерживаемыми ими бойцами Сирийской свободной армии (ССА) в провинции Ракка на севере страны. Об этом в среду, 16 октября, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).
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По его данным, существует вероятность, что российские ВКС окажут сирийским правительственным войскам поддержку с воздуха и подвергнут бомбардировке формирования ССА.
Ранее в среду стало известно, что передовые отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили там несколько наблюдательных пунктов. Кроме того, САА начала переброску в этот район танков Т-62М с дополнительной защитой.
15 октября в Минобороны России сообщили, что правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж. Отмечалось, что российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками, помогает следить за территорией рядом с городом.
До этого сообщалось, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск вдоль северных границ Сирии. Предполагается, что сирийская армия займет территории от города Манбидж на северо-западе до города Дерик (также известен как Эль-Маликия) на северо-востоке страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.
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Армия , Ближний Восток , Видео , В мире
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