Россия испытает ядерную триаду

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Россия приведет в действие ядерную триаду 

Рамблер 23 минуты назад
С 15 по 17 октября в России пройдут стратегические учения по управлению вооруженными силами «Гром-2019». Об этом сообщает Russia Today.
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В маневрах примут участие 12 тысяч военнослужащих. В них будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов (в том числе пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев), до 15 надводных кораблей и пять подлодок, 310 единиц боевой и спецтехники. Таким образом, Минобороны задействует все компоненты ядерной триады России.
По данным RT, с 2012 года российская армия значительно нарастила долю современного вооружения в Стратегических ядерных силах (СЯС) с 37-и до 81 процента.
Показатель был достигнут благодаря усилению ядерной триады подводными ракетными крейсерами проекта 955 «Борей», модернизированными бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, а также сверхдальними крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/102.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
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