Россия испытает ядерную триаду

Россия приведет в действие ядерную триаду

С 15 по 17 октября в России пройдут стратегические учения по управлению вооруженными силами «Гром-2019». Об этом сообщает Russia Today.

В маневрах примут участие 12 тысяч военнослужащих. В них будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов (в том числе пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев), до 15 надводных кораблей и пять подлодок, 310 единиц боевой и спецтехники. Таким образом, Минобороны задействует все компоненты ядерной триады России.

По данным RT, с 2012 года российская армия значительно нарастила долю современного вооружения в Стратегических ядерных силах (СЯС) с 37-и до 81 процента.

Показатель был достигнут благодаря усилению ядерной триады подводными ракетными крейсерами проекта 955 «Борей», модернизированными бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, а также сверхдальними крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/102.