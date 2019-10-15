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Россия испытает ядерную триаду 

Lenta.ru 39 минут назад
В России стартует стратегические командно-штабные учения «Гром-2019», в рамках которых планируется осуществить 16 пусков ракет, межконтинентальных баллистических и крылатых, в том числе «Ярса» и «Синевы». Об этом во вторник, 15 октября, сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».
В ведомстве подчеркнули, что целью маневров является проверка уровня подготовленности органов военного управления, а также улучшение навыков работы руководящего и оперативного состава.
«Замыслом учения предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ (…) происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства», — пояснил врио начальника главного управления международного военного сотрудничества министерства Евгений Ильин.
Отмечается, что к учениям привлекут около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов (в их числе пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев), до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники. Таким образом, в рамках учений военные протестируют все компоненты ядерной триады России.
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Мероприятия состоятся на аэродромах дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигонах военных округов, Северного флота, а также на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях и продлятся до 17 октября. Пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования произойдут на полигонах «Пембой», «Чижа» и «Кура».
В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что за последние шесть лет уровень оснащенности Вооруженных сил России современным оружием возрос в 3,8 раза, с 16 до 61,5 процента. В частности, в стратегических ядерных силах она составляет 82 процента.
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Комментарии64
Армия , Видео , Оружие , Сергей Шойгу , Евгений Ильин , РВСН , Интерфакс
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