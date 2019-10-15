Корейцы показали макет собственного истребителя

Южнокорейская корпорация KAI продемонстрировала на выставке вооружений ADEX в Сеуле полноразмерный макет перспективного истребителя KF-X собственной разработки.

Макет самолёта поколения 4++ представлен в одном из возможных вариантов боевого оснащения — с подвесными топливными баками, а также ракетами под крыльями и центропланом. По словам корейских военных, истребитель будет превосходить по своим возможностям французский Rafale и европейский Typhoon, но уступать американским F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Разработку планируется завершить к 2026 году, после чего начнутся поставки KF-X в войска.

Военные планируют приобрести в 2032 году 120 новых самолётов, которые заменят устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Tiger II. Строительство первого лётного образца KF-X уже стартовало. На выставке показан макет истребителя с подвешенными под крылом двумя авиационными бомбами, парой немецких ракет IRIS-T класса «воздух-воздух» и двумя дополнительными топливными баками.

Под центропланом размещены четыре французские ракеты Meteor класса «воздух-воздух», над левым крылом установлена авиационная пушка калибра 20 миллиметров. На макете также установлена имитация системы обнаружения и наведения Sniper, а также инфракрасная поисково-следящая система. Макет истребителя KF-X представляет версию Block I без внутренних отсеков вооружения.

Истребитель будет выпускаться в одноместной и двухместной конфигурациях. Длина самолёта составит 16,9 метра, размах крыльев — 11,2 метра, высота — 4,7 метра. Максимальная взлётная масса истребителя составит 25,4 тонны. KF-X сможет выполнять полёты на скорости до 1,9 числа Маха. Перспективный истребитель получит 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров.