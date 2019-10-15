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Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии 

RT на русском + ещё 23 18 минут назад
Турция нейтрализовала более 600 «террористов» в Сирии
Фото: Reuters
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции «Источник мира», достигло 611», — заявили в ведомстве.
14 октября турецкое Минобороны сообщило об уничтожении «550 террористов».
Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, цель операции — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание «зоны безопасности», куда планируется вернуть сирийских беженцев.
Анкара намерена отправить мигрантов домой в два этапа: 1 млн беженцев первым этапом и 2 млн — вторым.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Министерство обороны , Сирия , Турция
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