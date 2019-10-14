Сирийская армия вошла в Манбидж

Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии , который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ. До этого к Манбиджу направились турецкие войска.

Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что турецкие войска начали наступление на Манбидж. При этом курды не хотели пускать сирийские войска в занятые ими города. Предполагалось, что армия САР разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышлы до последнего КПП в Дерике.

В понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска зашли в город Айн-Исса в провинции Ракка в северной части арабской республики.