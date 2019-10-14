Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийская армия вошла в Манбидж 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 17 минут назад
Сирийская армия вошла в Манбидж
Фото: РИА Новости
Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ. До этого к Манбиджу направились турецкие войска.
Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого стало известно, что турецкие войска начали наступление на Манбидж. При этом курды не хотели пускать сирийские войска в занятые ими города. Предполагалось, что армия САР разместит свои силы вдоль границы с Турцией от Манбиджа через Ракку, Хасеке, Камышлы до последнего КПП в Дерике.
В понедельник сообщалось, что сирийские правительственные войска зашли в город Айн-Исса в провинции Ракка в северной части арабской республики.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Египет объяснил выбор Т-90 вместо «Абрамсов» Египет объяснил выбор Т-90 вместо «Абрамсов» У Норвегии возникли новые проблемы со «сдерживанием» России У Норвегии возникли новые проблемы со «сдерживанием» России Войска США попали в «ловушку» между армиями Сирии и Турции Войска США попали в «ловушку» между армиями Сирии и Турции
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Манбидж , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян испугали жертвоприношения на улицах
Россиян испугали жертвоприношения на улицах17
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды11
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье66
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-5521
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Появились новые подробности смерти актера Марьянова3
Видео
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
05:23
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Происшествия
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
04:43
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение