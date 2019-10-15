Минобороны показало карту с расстановкой сил в Сирии

Министерство обороны

Так, по данным на пять часов вечера 15 октября, под контролем сирийской армии находятся окрестности Табки, включая аэродром и два моста, а также Манбидж, расположенный в провинции Алеппо. До последнего времени город патрулировали американские войска, а контролировали курды.

Ранее СМИ писали, что турецкая армия также подошла к городу. Сейчас линию соприкосновения правительственных войск и турецких сил в этом районе патрулирует российская военная полиция.