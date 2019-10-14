Армия США начнет нанимать геймеров

Армия США будет искать рекрутов среди геймеров и посетителей комик-кона

В среднем, вооруженные силы США тратят на пиар, рекламу и просветительскую деятельность около 400 миллионов долларов ежегодно. Однако в 2018 году впервые за десять с лишним лет план по рекрутингу выполнить не удалось. Исходя из этого планируется радикально изменить стратегию агитации — теперь будущих солдат будут искать в Instagram и других соцсетях, а также среди посетителей геймерских мероприятий и комик-конов.

В 2019 году основной идеей, вокруг которой строится рекламная компания армии США, было погашение долгов за учебу. Будущим рекрутам предлагалось обеспечить выплату (полностью или большей его части) долга за обучение в колледже или университете за счет службы в войсках. При этом широкий выбор специальностей позволял не тратить это время впустую, а получить профессиональный опыт, причем, во всех смыслах в боевых условиях.

Год еще не закончился и судить об успешности кампании пока рано, но даже при снижении планки плана рекрутинга, аналитики сомневаются, что она будет достигнута. Новый конкурс на пиар армии и привлечение новых солдат выиграла рекламная компания Omnicom, которая является настоящим гигантом в отрасли.

Как сообщает Business Insider, основными тезисами победившего предложения является поиск рекрутов среди молодежи, которую можно охарактеризовать, как гиков или вовлеченных в современную онлайн-культуру. Согласно некоторым последним исследованиям, из геймеров получаются отличные солдаты, так что реклама на игровых мероприятиях выглядит вполне логичной. Тем более, что получить высокооплачиваемую работу, которая соответствует тематике излюбленных развлечений может быть весьма привлекательной идеей для многих.

Для программистов и прочих IT-специалистов армия может предложить актуальные для них воинские специальности — например, операторов дронов (которых в данный момент катастрофически не хватает) и другого высокотехнологичного оборудования. Еще одним акцентом маркетинговой стратегии, который перекликается с прошлогодней, можно назвать упор на простоту получения работы в IT-гигантах после прохождения службы — солдаты приобретают богатый опыт на современной военной технике, созданной передовыми и максимально прогрессивными компаниями.