Американские военные покинули еще одну базу в Сирии 

Американские военные покинули военную базу в районе деревни Телль-Байдар в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает сирийское агентство САНА.
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что американские войска покинули военную базу в окрестностях сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) недалеко от границы с Турцией. В свою очередь, Минобороны России заявило, что военные США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат северо-западнее сирийского Манбиджа, убыв в сторону границы Сирии с Ираком.
Как сообщило агентство, американские военные покинули базу в Телль-Байдар, которая расположена на дороге, связывающей города Хасеке и ад-Дарбасия. Агентство добавило, что они направились в сторону шоссе Телль-Тамер — Хасеке.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.