Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские военные покинули еще одну базу в Сирии 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Американские военные покинули еще одну базу в Сирии
Фото: flickr.com
Американские военные покинули военную базу в районе деревни Телль-Байдар в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает сирийское агентство САНА.
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал, что американские войска покинули военную базу в окрестностях сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) недалеко от границы с Турцией. В свою очередь, Минобороны России заявило, что военные США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат северо-западнее сирийского Манбиджа, убыв в сторону границы Сирии с Ираком.
Как сообщило агентство, американские военные покинули базу в Телль-Байдар, которая расположена на дороге, связывающей города Хасеке и ад-Дарбасия. Агентство добавило, что они направились в сторону шоссе Телль-Тамер — Хасеке.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi "Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Айн-Эль-Араб , Ирак , Сана , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Военные США непристойно отозвались о России
Военные США непристойно отозвались о России91
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути48
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках15
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР394
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение