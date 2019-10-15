Американские военные покинули еще одну базу в Сирии

Американские военные покинули военную базу в районе деревни Телль-Байдар в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии , передает сирийское агентство САНА

Как сообщило агентство, американские военные покинули базу в Телль-Байдар, которая расположена на дороге, связывающей города Хасеке и ад-Дарбасия. Агентство добавило, что они направились в сторону шоссе Телль-Тамер — Хасеке.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.