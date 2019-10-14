Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось

Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии недостаточно надежен и требует доработки, пишет Defense News.

Согласно американскому изданию, требования предусматривают 1 нештатную ситуацию на 10 000 при раскрытии тормозного парашюта, что в настоящее время не соблюдается.

Defense News пишет, что летные испытания, начатые в 2018 году, показали несоответствие изделия предъявляемым к нему требованиям, а усовершенствованный опытный образец тормозного парашюта, изготовленный с учетом поступивших замечаний, протестированный в начале 2019 года, будет проверен в феврале 2020 года, после чего, в случае успеха, может начать выпускаться уже в начале лета 2020 года. Наиболее приемлемым сроком завершения всех работ называется зимний сезон 2021-2022 годов.

«Россия наращивает свои противовоздушные возможности на Кольском полуострове, полосе суши на своем северо-западном фланге, граничащей с Норвегией и Финляндией, и Норвегия видит возможность использовать для сбора информации при охоте за подводными лодками F-35 и [противолодочный самолет] P-8 Poseidon — глаза и уши НАТО на Крайнем Севере», — пишет издание.

Defense News отмечает, что норвежский F-35A Lightning II «сам по себе не является военно-воздушным потенциалом», а предназначен для решения стратегических задач сдерживания. Издание отмечает, что в сложных географических и климатических условиях Норвегии характеристики истребителя превзошли ожидаемые

В марте 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии с F-35A Lightning II провела первые практические пуски ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile).

F-35A Lightning II Королевских ВВС Норвегии отличает наличие тормозного парашюта, позволяющего совершать посадку на обледенелых полосах, а также системы воздушной дозаправки, использующей шланг, а не штангу.