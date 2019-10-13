Сирийская армия направилась на север страны 

Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операции «Источник мира» турецкой армии.
Как сообщает агентство SANA, «подразделения сирийской армии движутся на север, чтобы противостоять турецкой агрессии на сирийской территории».
О численности отправляемых войск данных нет.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии. По словам турецкого лидера, он находится «на связи» с российским коллегой Владимиром Путиным.