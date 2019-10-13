Эсминец «Портер» Военно-морских сил США пришвартовался в порту Одессы. Заход американского военного корабля на территорию Украины является плановым.
Его встречали катера морской охраны и ВМС Незалежной. Основное вооружение «Портера» — 90 ракет системы «Иджис», пишет УНИАН.
Это обычное развёртывание, седьмой визит в Чёрное море эсминца в этом году, который демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашу приверженность союзникам и партнёрам по НАТО в Чёрном море, — говорится в сообщении.
Корабль вошёл в Чёрное море 10 октября 2019 года после визита в Румынию, Болгарию и Турцию. 12 октября в Национальном центре управления обороной России рассказали, что Черноморский флот взял под наблюдение эсминец. Флот НАТО часто заходит в Одессу. Иногда для участия в совместных учениях. В июле они стали частью манёвров «Си бриз».
Ранее News.ru сообщал, что депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал объяснения США по поводу захода эсминца «Портер» в Чёрное море. У США — «плановая свобода» судоходства, а у Кремля — «неизменное обеспечение безопасности морских границ».