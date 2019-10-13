Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вооружённый ракетами американский эсминец вошёл в порт Одессы 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Эсминец «Портер» Военно-морских сил США пришвартовался в порту Одессы. Заход американского военного корабля на территорию Украины является плановым.
Его встречали катера морской охраны и ВМС Незалежной. Основное вооружение «Портера» — 90 ракет системы «Иджис», пишет УНИАН.
Это обычное развёртывание, седьмой визит в Чёрное море эсминца в этом году, который демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашу приверженность союзникам и партнёрам по НАТО в Чёрном море, — говорится в сообщении.
Корабль вошёл в Чёрное море 10 октября 2019 года после визита в Румынию, Болгарию и Турцию. 12 октября в Национальном центре управления обороной России рассказали, что Черноморский флот взял под наблюдение эсминец. Флот НАТО часто заходит в Одессу. Иногда для участия в совместных учениях. В июле они стали частью манёвров «Си бриз».
Ранее News.ru сообщал, что депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал объяснения США по поводу захода эсминца «Портер» в Чёрное море. У США — «плановая свобода» судоходства, а у Кремля — «неизменное обеспечение безопасности морских границ».
News.ru: последние новости
Путин заявил, что ракетным комплексам РФ невозможно противостоять Путин заявил, что ракетным комплексам РФ невозможно противостоять Путин заявил о лидерстве РФ в разработке гиперзвукового оружия Путин заявил о лидерстве РФ в разработке гиперзвукового оружия Американский истребитель F11F Tiger был настолько быстр, что сбил сам себя Американский истребитель F11F Tiger был настолько быстр, что сбил сам себя
Комментарии20
Армия , Видео , Войска , Оружие , США , Руслан Бальбек , Госдума , НЦУО РФ , НАТО , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У российской армии нашли финансовые дыры
У российской армии нашли финансовые дыры9
Мужчина с ножом напал на полицейского
Мужчина с ножом напал на полицейского1
«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова
«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова19
Голодный енот устроил погром в московском кафе
Голодный енот устроил погром в московском кафе11
Гитарист Queen написал о Леонове
Гитарист Queen написал о Леонове10
Видео
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
02:01
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
В мире
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
02:18
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
Криминал Происшествия
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
01:12
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
В мире Ближний Восток
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
03:09
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Оружие Армия
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
00:20
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
Погода Новости Москвы
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
02:41
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
Происшествия Статьи
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение