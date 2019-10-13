Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России 

Российский ОПК, по словам главы государства, уже работает над созданием перспективных образцов вооружений.
Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое. Над этим, по словам главы российского государства, уже работают отечественные ученые.
Об этом Путин заявил в интервью изданиям Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отметив, что Москву очень беспокоит ситуация, связанная с глобальной безопасностью в мире.
«Мы еще создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Такого оружия пока тоже ни у кого нет, но оно появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже будет кое-что новое», — отметил Путин.