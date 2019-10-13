Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России

Российский ОПК, по словам главы государства, уже работает над созданием перспективных образцов вооружений.

Президент России Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в РФ будет уже что-то более новое. Над этим, по словам главы российского государства, уже работают отечественные ученые.

Об этом Путин заявил в интервью изданиям Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отметив, что Москву очень беспокоит ситуация, связанная с глобальной безопасностью в мире.