Трамп: войска США должны покинуть Сирию

«Мы победили ИГ, мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой», — цитирует ТАСС Трампа.

Американский лидер также отметил, что солдаты США не должны присутствовать в Сирии для охраны турецко-сирийской границы.

«Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией», — добавил он.