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Трамп: войска США должны покинуть Сирию 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Трамп: войска США должны покинуть Сирию
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска выполнили свою миссию в Сирии и должны покинуть страну.
«Мы победили ИГ, мы сделали свою работу, мы должны вернуться домой», — цитирует ТАСС Трампа.
Американский лидер также отметил, что солдаты США не должны присутствовать в Сирии для охраны турецко-сирийской границы.
«Курды уходят, и это хорошо, пусть у них будут свои границы. Но я не думаю, что наши солдаты должны быть там еще 50 лет, чтобы охранять границу между Турцией и Сирией», — добавил он.
Ранее французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость прекращения военной операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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Армия , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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