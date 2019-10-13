Путин рассказал о создании суперракет

Путин анонсировал создание российских несбиваемых ракет

Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что России удастся создать ударные комплексы, способные преодолеть любую систему противоракетной обороны. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем, сейчас это уже очевидно», — приводит его слова ТАСС.

Российский лидер напомнил, что системы ПРО работают против баллистических ракет. «А мы, кроме того, что их (баллистические ракеты — прим. ВЗГЛЯД) усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет», — подчеркнул Путин.

Глава государства также ответил на вопрос о том, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ. «Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам все время отвечали: „Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит“, — и так далее», — приводит его слова РИА «Новости».

Вместе с тем, напомнил Путин, устав Североатлантического альянса, который предусматривает поддержку членов НАТО, никто не менял. Это военный блок, подчеркнул президент.

«И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — заключил глава государства.

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года глава государства продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса «Авангард» и о том, что лазерные комплексы «Пересвет», проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре.

Летом Путин сообщал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», лазерные системы «Пересвет», тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат», подводный беспилотник «Посейдон» и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» поступят в войска в ближайшие годы.