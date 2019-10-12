Турция сообщила о ликвидации 415 боевиков

Ранее сообщалось, что в ходе операции было нейтрализовано 399 "террористов".
"Операция "Источник мира", проходящая к востоку от Евфрата, ночью была проведена успешно. По позициям террористических группировок РПК/PYD-YPG были нанесены успешные удары с воздуха и земли. Общее число ликвидированных террористов достигло 415", — говорится в сообщении министерства обороны в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Труции сообщили о погибших и раненых мирных жителях.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.