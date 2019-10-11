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В Сирии подорвали две бомбы на пути патруля России 

Rambler News Service + ещё 9 1 час назад
В Сирии подорвали бомбы на пути патруля России
Фото: Reuters
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на маршруте патруля российской военной полиции. Обошлось без жертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Алексея Бакина.
«В сирийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции», — пишет агентство.
Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих в результате инцидента нет. Через 20 минут к месту происшествия приехало подразделение сирийских органов безопасности. И в этот момент боевики подорвали еще одно самодельное взрывное устройство. В результате двое сотрудников подразделения пострадали. Кроме того, был поврежден один из автомобилей.
16 сентября президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Идлибе, где активизировались террористические организации. По его словам, продолжение «бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в Сирии» является актуальной задачей в Сирии.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Владимир Путин , РИА Новости , Деръа , Сирия
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