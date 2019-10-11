Анкара обвинила курдов в обстреле турецкой территории

Турция сообщила об обстреле своей территории сирийскими курдами

Обстрелу со стороны Сирии подвергся район Нусайбин турецкой провинции Мардин . Восемь мирных жителей погибли и 35 получили ранения.

По данным турецкого агентства Anadolu, огонь якобы вели курдские формирования в Сирии, против которых Анкара развернула военную операцию.

Как писал News.ru, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели первого военнослужащего в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что несмотря на призывы США, Турция не демонстрирует готовность к завершению военной операции против курдов.

Турецкая армия 9 октября пересекла сирийскую границу в трёх точках. До этого авиация Турции атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с террористическими группировками.