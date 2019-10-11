Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США развернут в Саудовской Аравии истребители и системы ПРО 

Rambler News Service 1 час назад
США усилят военное присутствие в Саудовской Аравии
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты развернут на территории Саудовской Аравии дополнительный военный контингент после атаки на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
«По просьбе Центрального командования вооруженных сил США министр обороны Марк Эспер санкционировал развертывание дополнительных сил США и следующей техники в Королевстве Саудовская Аравия: две эскадрильи истребителей, одна система дальнего радиолокационного обнаружения (AEW) две батареи противоракетной обороны Patriot, один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD)», — говорится в сообщении.
Таким образом, дополнительно будет развернуто 3000 военных. Отмечается, что с мая Минобороны США увеличило военный контингент в Саудовской Аравии примерно до 14 тыс. человек.
«Как мы заявляли, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с иранским режимом, но мы сохраним мощный военный потенциал в регионе, который готов отреагировать на любую кризисную ситуацию и защищать силы и интересы США в регионе», — отметили в Пентагоне.
Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco с использованием дронов произошли 14 сентября городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Позднее лидеры Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ и призвали страну к возвращению соблюдения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Rambler News Service: последние новости
Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии Подполковника ФСБ уволили за мобильный телефон на работе Подполковника ФСБ уволили за мобильный телефон на работе Столтенберг ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО Столтенберг ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , Саудовская Аравия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Убийство ребенка шокировало страну
Пока вы не уснули: Убийство ребенка шокировало страну17
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым327
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ790
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ10
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР1
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение