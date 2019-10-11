США усилят военное присутствие в Саудовской Аравии

США развернут в Саудовской Аравии истребители и системы ПРО

Соединенные Штаты развернут на территории Саудовской Аравии дополнительный военный контингент после атаки на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«По просьбе Центрального командования вооруженных сил США министр обороны Марк Эспер санкционировал развертывание дополнительных сил США и следующей техники в Королевстве Саудовская Аравия: две эскадрильи истребителей, одна система дальнего радиолокационного обнаружения (AEW) две батареи противоракетной обороны Patriot, один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD)», — говорится в сообщении.

Таким образом, дополнительно будет развернуто 3000 военных. Отмечается, что с мая Минобороны США увеличило военный контингент в Саудовской Аравии примерно до 14 тыс. человек.

«Как мы заявляли, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с иранским режимом, но мы сохраним мощный военный потенциал в регионе, который готов отреагировать на любую кризисную ситуацию и защищать силы и интересы США в регионе», — отметили в Пентагоне.

Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco с использованием дронов произошли 14 сентября городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Позднее лидеры Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ и призвали страну к возвращению соблюдения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).