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Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии 

Rambler News Service 5 часов назад
Второй турецкий солдат погиб в ходе операции в Сирии
Фото: Reuters
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели второго военнослужащего турецкой армии в ходе военной операции на севере Сирии.
«Наш военный погиб в столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана / Отрядов народной самообороны в районе проведения операции "Источник мира" 11 октября 2019 года. Выражаю свои соболезнования и желаю терпения его скорбящей семьей», — говорится в заявлении министра, опубликованном в микроблоге турецкого Минобороны в Twitter.
Погибшим является сержант-майор Хаджи Бебек. Ранее сообщалось и гибели пехотинеца Ахмета Топчу.
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. Турецкая армия намерена бороться с террористами ИГ (запрещена в РФ) и членами Рабочей партии Курдистана.
Как сообщал Хулуси Акар, с начала турецкой операции в Сирии было уничтожено уже 342 боевика.
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Армия , Хулуси Акар , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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