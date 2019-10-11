Второй турецкий солдат погиб в ходе операции в Сирии

Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели второго военнослужащего турецкой армии в ходе военной операции на севере Сирии «Наш военный погиб в столкновении с террористами Рабочей партии Курдистана / Отрядов народной самообороны в районе проведения операции "Источник мира" 11 октября 2019 года. Выражаю свои соболезнования и желаю терпения его скорбящей семьей», — говорится в заявлении министра, опубликованном в микроблоге турецкого Минобороны в Twitter. Погибшим является сержант-майор Хаджи Бебек. Ранее сообщалось и гибели пехотинеца Ахмета Топчу. Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. Турецкая армия намерена бороться с террористами ИГ (запрещена в РФ) и членами Рабочей партии Курдистана. Как сообщал Хулуси Акар, с начала турецкой операции в Сирии было уничтожено уже 342 боевика.

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