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Турция похвасталась сотнями убитых курдов 

Lenta.ru 1 час назад
Турция похвасталась сотнями убитых курдов
Фото: Reuters
Уже по меньшей мере 342 курдских боевика погибли в результате наступления войск Турции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара сообщает Al-Masdar News.
«Операция успешно продолжается, все идет по нашим планам. На данный момент нейтрализованы 342 террориста», — приводит издание его слова.
В прошлый раз о потерях противника турецкие военные отчитывались днем ранее: тогда министерство обороны страны заявило о 174 убитых боевиках из «Рабочей партии Курдистана» и «Сил народной самообороны».
Ранее сообщалось, что в столкновениях с курдскими формированиями погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».
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Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Свободная сирийская армия , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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