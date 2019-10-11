Турция похвасталась сотнями убитых курдов

Уже по меньшей мере 342 курдских боевика погибли в результате наступления войск Турции «Источник мира» на севере Сирии . Об этом со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара сообщает Al-Masdar News.

«Операция успешно продолжается, все идет по нашим планам. На данный момент нейтрализованы 342 террориста», — приводит издание его слова.

В прошлый раз о потерях противника турецкие военные отчитывались днем ранее: тогда министерство обороны страны заявило о 174 убитых боевиках из « Рабочей партии Курдистана » и «Сил народной самообороны».

Ранее сообщалось, что в столкновениях с курдскими формированиями погибли по меньшей мере 14 турецких военнослужащих.