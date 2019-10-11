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В НАТО заявили о потенциальной угрозе С-400 для авиации стран альянса 

RT на русском 9 часов назад
В НАТО опасаются С-400
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о недовольстве Североатлантического альянса покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, они недостаточно совместимы с системой ПВО НАТО.
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы обсуждали приобретение Турцией российских комплексов С-400. Я повторил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса», — сказал Столтенберг.
Он отметил намерение НАТО продолжить поддерживать Турцию в «обеспечении противовоздушной обороны» прилегающей к границе Сирии территории.
Столтенберг также добавил, что Турция не отказывается провести переговоры с США и другими странами альянса на тему приобретения их комплексов ПВО.
Ранее сенаторы США призвали официально считать покупку Турцией российских С-400 нарушением закона Соединённых Штатов о противодействии противникам через санкции.
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Комментарии
Армия , Йенс Столтенберг , НАТО , Турция
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