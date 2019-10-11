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Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.
Столтенберг провел в пятницу переговоры в Турции. Одним из вопросов на пресс-конференции был посвящен угрозам американских сенаторов принять санкции против Анкары из-за операции на севере Сирии.
"Думаю, будет неправильным, если я начну спекулировать по поводу гипотетических ситуаций. Я могу сказать, что Турция — это сильный, приверженный союзник НАТО, важный для нашей коллективной обороны и общих миссий, в том числе в борьбе с терроризмом", — сказал он журналистам.
Столтенберг добавил, что у НАТО и Турции "глубокие отношения, выстроенные десятилетиями", и альянс "поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами".
"Мы также поддерживаем Турцию, увеличив воздушное и морское присутствие. За эти годы НАТО инвестировала более 5 миллиардов долларов в военные объекты в Турции, включая важную инфраструктуру, такую как военно-морские базы и радиолокационные станции", — отметил он.
При этом он отметил, что "Турция — это великая держава в этом великом регионе", а "с большой силой приходит и большая ответственность".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Оружие , Йенс Столтенберг , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Анкара , Сирия , США , Турция
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