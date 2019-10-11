Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником

Столтенберг провел в пятницу переговоры в Турции. Одним из вопросов на пресс-конференции был посвящен угрозам американских сенаторов принять санкции против Анкары из-за операции на севере Сирии

"Думаю, будет неправильным, если я начну спекулировать по поводу гипотетических ситуаций. Я могу сказать, что Турция — это сильный, приверженный союзник НАТО, важный для нашей коллективной обороны и общих миссий, в том числе в борьбе с терроризмом", — сказал он журналистам.

Столтенберг добавил, что у НАТО и Турции "глубокие отношения, выстроенные десятилетиями", и альянс "поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами".

"Мы также поддерживаем Турцию, увеличив воздушное и морское присутствие. За эти годы НАТО инвестировала более 5 миллиардов долларов в военные объекты в Турции, включая важную инфраструктуру, такую как военно-морские базы и радиолокационные станции", — отметил он.

При этом он отметил, что "Турция — это великая держава в этом великом регионе", а "с большой силой приходит и большая ответственность".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

* Террористическая организация, запрещенная в России