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Шойгу рассказал о силах с «чуждой системой ценностей» 

News.ru + ещё 5 9 часов назад
Шойгу рассказал о силах с «чуждой системой ценностей»
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Существуют силы, которые пытаются принизить достижения России. Такое мнение высказал глава Минобороны Сергей Шойгу.
На коллегии ведомства министр выразил убеждённость, что с помощью информационного пространства осуществляются попытки поставить под сомнение «значимость героических поступков», навязать «чуждую систему ценностей» и исказить историю страны.
Вместе с тем, Шойгу не уточнил, о каких именно силах идёт речь, передаёт РИА Новости.
Однако политик заявил, что с учётом озвученных им факторов «особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание».
Ранее, как писал News.ru, Шойгу заверил, что Россия продолжит разработку собственной системы вооружения независимо от санкционной политики Запада.
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Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости
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