Шойгу рассказал о силах с «чуждой системой ценностей»

На коллегии ведомства министр выразил убеждённость, что с помощью информационного пространства осуществляются попытки поставить под сомнение «значимость героических поступков», навязать «чуждую систему ценностей» и исказить историю страны.

Вместе с тем, Шойгу не уточнил, о каких именно силах идёт речь, передаёт РИА Новости.

Однако политик заявил, что с учётом озвученных им факторов «особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание».

Ранее, как писал News.ru, Шойгу заверил, что Россия продолжит разработку собственной системы вооружения независимо от санкционной политики Запада.