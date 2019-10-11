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Путин оценил неопределенность вокруг СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 4 часа назад
Путин оценил неопределенность вокруг СНВ-3
Фото: Министерство обороны РФ
Неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
По словам президента России, «сохраняется неопределенность вокруг истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемого договора СНВ-3».
«До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать. Насколько мы понимаем и чувствуем, там внутри администрации идут споры — кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо», — передает ТАСС слова Путина.
Также Путин отметил, что американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД.
«На этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности», — передает РИА «Новости» слова Путина.
Российский президент указал, что нельзя за три месяца сделать такое изделие, «нужно годами работать над этим, они и работали».
«Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей», — заявил Путин. «Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности», — заявил президент.
В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.
Напомним, 2 октября посол США Джон Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.
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Комментарии
Армия , Джон Хантсман , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ , Пентагон , Администрация США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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