Путин оценил неопределенность вокруг СНВ-3

По словам президента России, «сохраняется неопределенность вокруг истекающего в феврале 2021 года договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемого договора СНВ-3».

«До сих пор администрация США не определилась, что она собирается с этим делать. Насколько мы понимаем и чувствуем, там внутри администрации идут споры — кто-то говорит, что нужно продлить, кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо», — передает ТАСС слова Путина.

Также Путин отметил, что американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД.

«На этот раз решили поступить более изощренно, придумали предлог, хотя с Россией это абсолютно не связано, это связано с их азиатской политикой, и мы видим, что происходит на самом деле сейчас по этим ракетам средней и меньшей дальности. Все время нас обвиняли, что мы что-то нарушали, через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности», — передает РИА «Новости» слова Путина.

Российский президент указал, что нельзя за три месяца сделать такое изделие, «нужно годами работать над этим, они и работали».

«Вышли, через три месяца испытали. И это, конечно, совсем нехорошо. Имею в виду, что уже объявлено официальными представителями Пентагона, что собираются размещать в Азии. Прямо публично об этом заявили, ведут переговоры с Японией и Южной Кореей», — заявил Путин. «Ясно, кто является целью номер один в данном случае, нас это не радует. Потому что это и нас касается. Нужно будет смотреть конкретно, где будет установлено, но это будет достигать и российской территории. Это все ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности», — заявил президент.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.