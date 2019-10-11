Подполковника уволили из ФСБ за включенный телефон

Офицера ФСБ уволили за включённый телефон

Офицер ФСБ попался с двумя личными телефонами в спецпомещении ведомства, зная о том, что использование гаджетов запрещено, сообщает «Коммерсант». Подполковнику сначала объявили строгий выговор, а потом не продлили с ним служебный контракт.

Согласно ведомственным инструкциям, сотрудники ФСБ обязаны на входе в определенные служебные помещения сдавать средства мобильной связи, имеющие возможность выхода в интернет, в спецячейки. Контрразведчикам разрешается иметь при себе только обычный кнопочный телефон, сертифицированный службой внутренней безопасности ФСБ. Подполковник Михаил Самохин игнорировал требование служебной инструкции и в результате его застали в спецпомещении с двумя включёнными личными смартфонами. Офицеру сначала вынесли строгий выговор, а затем отказались продлевать с ним контракт.

Самохин попытался отстоять право на несение службы в Московском гарнизонном суде, но, поскольку отказ от продления контракта оспорить было невозможно, то иск коснулся выговора. Подполковник утверждал, что дисциплинарное взыскание стало результатом предвзятого отношения к нему со стороны командования, поскольку «многие военнослужащие пользуются аппаратами телефонной связи и к ним никто претензии не предъявлял». Офицер подчеркнул, что «выговор является избирательным наказанием и несоразмерным тяжести совершенного проступка».

Однако суд посчитал, утверждение Самохина несостоятельным, поскольку «непривлечение других военнослужащих к дисциплинарной ответственности не является основанием для освобождения его от наказания». В результате иск подполковника был отклонён.

Ранее, как сообщал «Рамблер», ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Спецслужбы вычислили подозреваемого в городе Саки. Задержанным оказался гражданин России, который придерживается «нацистской идеологии», планировавший совершить взрыв в одном из административных зданий в республике. В его гараже контрразведчики обнаружили самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. За незаконное изготовление взрывчатки и приготовление к террористическому акту правоохранители завели в отношении мужчины уголовное дело.