Турция понесла потери в Сирии

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В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии 

РИА Новости 41 минуту назад
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
"Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов", — говорится в заявлении министра.
Турецкое военное ведомство сообщило, что число нейтрализованных в ходе операции "террористов РПК-YPG" достигло 277.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Армия , Видео , В мире , Хулуси Акар , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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