Турция понесла потери в Сирии

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

"Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов", — говорится в заявлении министра.

Турецкое военное ведомство сообщило, что число нейтрализованных в ходе операции "террористов РПК-YPG" достигло 277.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" * (ИГ*).

Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

* Террористическая организация, запрещенная в России