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СМИ: Причиной взрывов на иранском танкере мог стать ракетный удар 

Российская Газета + ещё 12 16 минут назад
В иранский танкер могла попасть ракета
Фото: Reuters
На иранском танкере Sanitized в Красном море неподалеку от саудовского портового города Джидда прогремел взрыв, сообщило агентство ISNA со ссылкой на источники.
По его данным, инцидент произошел в 60 милях от Джидды. В результате взрыва судна, которое принадлежит Национальной нефтяной компании, повреждены два отсека с нефтью, часть которой вылилась в море.
В настоящее время технические специалисты на борту танкера выясняют причину происшествия. Никто из членов экипажа не пострадал, судно находится в стабильном состоянии.
В свою очередь телеканал Press TV сообщает, что взрыв произошел в 5.00 утра по местному времени (04.30 по московскому). Он мог стать результатом попадания ракет в судно и таким образом является терактом.
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Армия , Происшествия , Джидда
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