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«Огни свободной Риги»: МО РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения столицы Латвии 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Рассекречены документы об освобождении Риги от фашистов
Фото: Минобороны РФ
Новый интернет-раздел получил название «Огни свободной Риги». Рассекреченные исторические документы представлены фондом Центрального архива военного ведомства.
В Министерстве обороны РФ опубликовали рассекреченные документы к 75-летию освобождения столица Латвии от немецко-фашистских оккупантов. На портале нового исторического интернет-проекта российского военного ведомства размещены журналы боевых действий, план Рижской наступательной операции, а также политдонесения и наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии.
Новый раздел получил название «Огни свободной Риги». Рассекреченные исторические документы представлены фондом Центрального архива военного ведомства.
Среди размещенных документов, посвященных плану Рижской наступательной операции и привлекаемых к ней войсках и силах Красной Армии, опубликована фотосхема аэродрома Рига. Рижский укрепрайон считался командованием немецких войск непреодолимым, было возведено четыре хорошо укрепленных оборонительных рубежа, которые должны были остановить победное продвижение войск Красной армии к Пруссии. Особую роль в обороне латвийской столицы немцы отводили авиации. Это иллюстрирует фотосхема аэродрома Рига, на момент съемки 1 августа 1944 года здесь находились более 100 боевых самолетов противника.
Кроме того, было опубликовано донесение 3-го Прибалтийского фронта в Главное политическое управление Красной Армии. В нем сообщалось, что 13 октября войска фронта штурмом овладели столицей Латвийской ССР — Ригой. Особенно сильные бои происходили на Рижском внешнем обводном рубеже, который проходил по рекам Криевупе и Маза-Югла.
Документы также свидетельствуют о напряженных боях за город и с хронометрической точностью рассказывают о его освобождении. Воинов Красной армии жители города встречали как освободителей, с особым телом и радушием.
Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны
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