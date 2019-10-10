Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Як-152 успешно прошел испытания на прочность 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Як-152 успешно прошел испытания на прочность
Фото: ТАСС
Испытания проходили на экспериментальной базе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.
Летный экземпляр учебно-тренировочного самолета Як-152, который принимал участие в летной программе авиасалона МАКС-2019, прошел испытания на прочность в ЦАГТ. ОБ этом сообщается на официальном сайте предприятия.
«На каждом этапе прочностного эксперимента специалисты ЦАГИ доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции. Конструкция показала соответствие отечественным стандартам и в испытаниях не получила преждевременных разрушений и опасных остаточных деформаций», — сообщили в ЦАГИ.
Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева. На самолете установлен дизельный двигатель мощностью 500 л. с. Максимальная взлетная масса — 1490 кг. Максимальная скорость полета — 500 км/ч. Практический потолок — 4000 м. Скороподъемность у земли — 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка — девять единиц. Дальность полета — 1500 км.
Впервые широкой публике самолет был представлен на МАКС-2017.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
ТК «Звезда»: последние новости
«Огни свободной Риги»: МО РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения столицы Латвии «Огни свободной Риги»: МО РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения столицы Латвии Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования В Кремле призвали все стороны в Сирии проявить сдержанность на фоне операции Анкары В Кремле призвали все стороны в Сирии проявить сдержанность на фоне операции Анкары
Комментарии1
Армия , Оружие , ЦАГИ , Авиационно-космический салон МАКС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки54
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»4
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам8
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу46
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину328
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение