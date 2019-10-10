Як-152 успешно прошел испытания на прочность

Летный экземпляр учебно-тренировочного самолета Як-152, который принимал участие в летной программе авиасалона МАКС-2019 , прошел испытания на прочность в ЦАГТ. ОБ этом сообщается на официальном сайте предприятия.

«На каждом этапе прочностного эксперимента специалисты ЦАГИ доводили приложенные усилия сначала до эксплуатационной, а затем до расчетной (то есть предельной) величины и измеряли напряжения и деформации, возникающие в конструкции. Конструкция показала соответствие отечественным стандартам и в испытаниях не получила преждевременных разрушений и опасных остаточных деформаций», — сообщили в ЦАГИ.

Як-152 разработан ОКБ имени Яковлева. На самолете установлен дизельный двигатель мощностью 500 л. с. Максимальная взлетная масса — 1490 кг. Максимальная скорость полета — 500 км/ч. Практический потолок — 4000 м. Скороподъемность у земли — 10 м/с. Максимальная эксплуатационная перегрузка — девять единиц. Дальность полета — 1500 км.

Впервые широкой публике самолет был представлен на МАКС-2017.