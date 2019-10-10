ИГ не возродится: Эрдоган дал обещание

Эрдоган пообещал не допустить возрождения ИГ из-за турецкой операции в Сирии

«Сейчас нас спрашивают, что мы будем делать с пленными боевиками ИГ. После того, как будет получен контроль над регионом, нужно будет убедиться в том, что ИГ не сможет там больше действовать. А дальше поступим так, как нужно: кого нужно будет посадить — посадим, а иностранных боевиков, которых примут их собственные страны, отправим туда. ИГ больше не сможет вести никакую деятельность в регионе, я хочу это гарантировать», — передает РИА «Новости» его слова.

Эрдоган добавил, что больше других стран от «Исламского государства» пострадала Турция, где было задержано 17 тыс. членов группировки, в основном не являющихся турками.

«Из 155 стран запрещен въезд в страну 77 тыс. человек, 7,6 тыс. выдворены из страны», — добавил он.

Ранее председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии (политическое крыло СДС) Ильхам Ахмед заявил, что боевики ИГ могли сбежать из тюрьмы в сирийском городе Камышлы после обстрела со стороны турецких войск.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон эвакуирует «самых опасных» боевиков ИГ из северных районов Сирии.

Накануне президент Турции официально объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии, курды заявили, что обстреляна была в том числе тюрьма с террористами.

Сообщалось, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн, вошли в сирийский город Телль-Абъяд.