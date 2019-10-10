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Китай построил «подлодку без головы» 

Российская Газета 41 минуту назад
Китай, наверное, единственное государство на Земле, способное построить подводную лодку без малейшей утечки информации о ней. Для сравнения — размер и общие характеристики американских субмарин становятся известны задолго до того, как корабли спускают на воду. Год назад в КНР началось строительство подлодки нового типа — и это все, что было о ней известно до последнего времени. Только сейчас появились новые детали проекта — спутник сфотографировал субмарину за пределами верфи и появилась возможность оценить ее истинные размеры, пишет Forbes.
Подлодка имеет порядка 50 метров в длину и пяти в поперечнике. Это меньше размеров обычных субмарин, но больше, чем у мини-подлодок. Однако главная особенность корабля — отсутствие рубки или, выражаясь флотским языком, ограждения выдвижных устройств. Вместо него у корабля имеется крошечная выпуклость непонятного предназначения. Есть несколько версий, зачем китайцы построили субмарину без рубки. Согласно одной из них, субмарина беспилотная и, соответственно, не нуждается в возвышенности, на которой стоит командир во время движения в надводном положении. В таком случае в КНР создан самый крупный и впечатляющий подводный дрон.
Однако наиболее вероятное объяснение — субмарина предназначена для тестирования новых технологий в интересах ВМС Китая. Сейчас таинственная "подлодка без головы" проходит заводские испытания и флоту пока не передана.
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Комментарии11
Армия , Азия , Видео , Войска , Оружие , Forbes , Китай
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