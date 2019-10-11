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Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за РФ 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Норвегия передумала участвовать в создании ракетного щита НАТО, чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией, заявил местному каналу TV 2 политолог Юлие Вильхельмсен.
Ракетный щит — концепция системы противоракетной обороны Североатлантического альянса. На протяжении многих лет Норвегия поддерживала решение о создании щита.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что власти скандинавской страны делали это в связи с угрозой, которую ощущают со стороны России. Это следовало из секретного документа норвежского военного ведомства, который был тогда опубликован.
В рамках создания щита Норвегия со своей стороны планировала приобретение ракет-перехватчиков и датчиков верхнего уровня. Теперь местное правительство отказалось от этих планов и, как следствие, от участия в создании ракетного щита НАТО. Об этом свидетельствует пометка в государственном бюджете страны. В ней отказ мотивируется «более широкой оценкой политики безопасности».
«Это позволит избежать эскалации напряженности (в российско-норвежских отношениях. — Прим. ред.)», — высказал мнение политолог Юлие Вильхельмсен.
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Армия , Видео , Оружие , Планы НАТО , Министерство обороны , НАТО , Норвегия
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