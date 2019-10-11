Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за РФ

Норвегия передумала участвовать в создании ракетного щита НАТО , чтобы избежать напряженности в отношениях с Россией заявил местному каналу TV 2 политолог Юлие Вильхельмсен.

Ракетный щит — концепция системы противоракетной обороны Североатлантического альянса. На протяжении многих лет Норвегия поддерживала решение о создании щита.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что власти скандинавской страны делали это в связи с угрозой, которую ощущают со стороны России. Это следовало из секретного документа норвежского военного ведомства , который был тогда опубликован.

В рамках создания щита Норвегия со своей стороны планировала приобретение ракет-перехватчиков и датчиков верхнего уровня. Теперь местное правительство отказалось от этих планов и, как следствие, от участия в создании ракетного щита НАТО. Об этом свидетельствует пометка в государственном бюджете страны. В ней отказ мотивируется «более широкой оценкой политики безопасности».