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Войска ЗВО усилены комплексом управления С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
ЗВО усилили «Фаворитом» и «Триумфом»
Фото: РИА Новости
Мобильный комплекс управления глубоко модернизированной зенитной ракетной системой семейства С-300 получили войска ПВО 20-й общевойсковой армии.
В войска противовоздушной обороны 20-й общевойсковой армии поступил мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитным ракетным комплексом семейства С-300.
Комплекс заступит на дежурство в конце октябре текущего года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Расчеты комплекса управления дивизионами ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" приступили к приемке вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «новый пункт управления вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет».
ЗРС С-300 «Фаворит» — зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 году. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 году. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет. Способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша — около 5 мин. В настоящее время ЗРС С-300 находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы — 400 километров.
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Армия , Оружие
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