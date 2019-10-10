Российский солдат заплатит за сломанную артустановку

Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России . Об этом в четверг, 10 октября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, суд признал Проскурина виновным в повреждении военной техники. На выезде из Магаса Ингушетии , управляя тягачом с прицепом, на котором была закреплена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион», солдат резко затормозил, из-за чего САУ опрокинулась на асфальт. Техника получила повреждения, после которых не подлежит восстановлению.

Солдата обвинили в том, что это произошло из-за того, что он плохо закрепил САУ на платформе прицепа. Суд удовлетворил иск Минобороны и взыскал с Проскурина стоимость артустановки.

В статье отмечается, что в июле 2019 года Ставропольский военный суд рассматривал аналогичное дело — управлявший боевой машиной «Панцирь-С» военнослужащий позволил технике опрокинуться, чем причинил Минобороны ущерб в размере 17,4 миллионов рублей. Суд взыскал с него размер одного месячного оклада и стоимость судебных издержек —41,4 тысячи рублей.