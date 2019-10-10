Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Российский солдат заплатит за сломанную артустановку
Фото: РИА Новости
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, суд признал Проскурина виновным в повреждении военной техники. На выезде из Магаса в Ингушетии, управляя тягачом с прицепом, на котором была закреплена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7 «Пион», солдат резко затормозил, из-за чего САУ опрокинулась на асфальт. Техника получила повреждения, после которых не подлежит восстановлению.
Солдата обвинили в том, что это произошло из-за того, что он плохо закрепил САУ на платформе прицепа. Суд удовлетворил иск Минобороны и взыскал с Проскурина стоимость артустановки.
В статье отмечается, что в июле 2019 года Ставропольский военный суд рассматривал аналогичное дело — управлявший боевой машиной «Панцирь-С» военнослужащий позволил технике опрокинуться, чем причинил Минобороны ущерб в размере 17,4 миллионов рублей. Суд взыскал с него размер одного месячного оклада и стоимость судебных издержек —41,4 тысячи рублей.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Последние новости
В Лондоне умер беглый российский банкир В Лондоне умер беглый российский банкир Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным
Комментарии10
Армия , Происшествия , Министерство обороны , Магас , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле191
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе100
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв
ЧП в Австрии: у аэропорта Линца произошел взрыв3
СМИ «убили» вдову Папанова
СМИ «убили» вдову Папанова4
Украинец не выдержал оскорблений и сам покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и сам покинул «Россию 1»
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение