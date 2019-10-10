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В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Докучаевск, окраины Донецка и Горловки 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ВСУ обстреляли территории ДНР
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в четверг утром город Докучаевск, окраины Донецка и Горловки, а также южные районы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"С 06:30 до 07:49 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении села Саханка, поселка шахты Гагарина, Докучаевска, "Вольво-Центра" (Донецк), села Спартак", — сказано в сообщении.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики выпустили по населенным пунктам республики 29 мин калибром 82 и 120 мм. Кроме того, при обстрелах применялось вооружение боевых машин пехоты (БМП), гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Данные о жертвах и повреждениях уточняются.
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Армия , Войска , Украина , Горловка , Докучаевск , Донецк
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