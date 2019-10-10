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В НАТО усомнились в способности Украины стать достойной альянса 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Украина до конца 2020 года вряд ли сможет достичь уровня, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Парламентской ассамблеи альянса.
В документе подчеркивается, что 2019 и 2020 годы станут важнейшими в продвижении реформы системы обороны и безопасности Украины.
Вместе с тем авторы доклада рекомендуют напоминать Киеву о том, что членство в альянсе будет возможно после достижения всех критериев. Ранее в руководстве НАТО заявили, что приняли к сведению факт подписания украинской стороной так называемой формулы Штайнмайера, в рамках которой Донбассу должны предоставить особый статус в составе Украины, сообщает РИА ФАН.
Как отмечает Ura.ru, о невозможности скорого вступления Украины в НАТО недавно высказалась бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.
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Армия , В мире , Украина , Кондолиза Райс , НАТО , РИА ФАН
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