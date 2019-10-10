Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО не поверили в Украину 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Украина далека от членства в НАТО, сказано в докладе сенатора Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса Джейн Корди. Он опубликован на сайте организации.
11-14 октября в Лондоне пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО. На ней будут обсуждаться доклады ряда сенаторов. Будучи одобренными на сессии ПА, доклады будут направлены как политические рекомендации Североатлантическому совету — органу принятия политических решений НАТО.
«Украина все еще далека от соответствия критериям членства в НАТО», — написала в своем докладе сенатор из Канады Джейн Корди.
Армия , Видео , В мире , Украина , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян будут лечить мигранты
Россиян будут лечить мигранты15
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем14
Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге
Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге1
В Иркутске произошло землетрясение
В Иркутске произошло землетрясение
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине374
Видео
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Украина
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение