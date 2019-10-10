В НАТО не поверили в Украину 

Украина далека от членства в НАТО, сказано в докладе сенатора Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса Джейн Корди. Он опубликован на сайте организации.
11-14 октября в Лондоне пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО. На ней будут обсуждаться доклады ряда сенаторов. Будучи одобренными на сессии ПА, доклады будут направлены как политические рекомендации Североатлантическому совету — органу принятия политических решений НАТО.
«Украина все еще далека от соответствия критериям членства в НАТО», — написала в своем докладе сенатор из Канады Джейн Корди.