В НАТО не поверили в Украину

Украина далека от членства в НАТО , сказано в докладе сенатора Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса Джейн Корди. Он опубликован на сайте организации.

11-14 октября в Лондоне пройдет сессия Парламентской ассамблеи НАТО. На ней будут обсуждаться доклады ряда сенаторов. Будучи одобренными на сессии ПА, доклады будут направлены как политические рекомендации Североатлантическому совету — органу принятия политических решений НАТО.