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Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии 

Lenta.ru + ещё 96 45 минут назад
Названо число жертв турецкого «Источника мира» в Сирии
Фото: Lefteris Pitarakis / AP Photo
Турецкие войска уничтожили 399 террористов в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте минoбороны Турции.
Уточняется, что целями для атаки были боевики из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны». Во время операции также погибло не менее двух турецких военнослужащих, пишет ТАСС.
О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям боевиков и курдов наносятся совместно с формированиями «Сирийской свободной армии».
В октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир».
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Армия , В мире , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Свободная сирийская армия , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , ИТАР-ТАСС , Сирия
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