Турция начала наземное наступление в Сирии

Турецкая армия начала наземное наступление в рамках второго этапа операции «Источник мира». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

Наступление проводится совместно с « Свободной сирийской армией », оппозиционной правительственным войскам САР.

В рамках первого, воздушного, этапа наступления турецкая армия атаковала города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.

Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.