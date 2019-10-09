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Турция начала наземное наступление в Сирии 

Рамблер 37 минут назад
Турецкая армия начала наземное наступление в рамках второго этапа операции «Источник мира». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Турции.
Наступление проводится совместно с «Свободной сирийской армией», оппозиционной правительственным войскам САР.
В рамках первого, воздушного, этапа наступления турецкая армия атаковала города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.
Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.
Как ранее сообщал «Рамблер», в среду Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России).
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Свободная сирийская армия , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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