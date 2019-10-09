Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии

Информагентство Anadolu опубликовало кадры первых ударов турецких войск в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии

На кадрах можно увидеть последствия ударов обстрелов. Также можно заметить турецкие самолеты, вылетающие на задание.

Анкаре заявили, что основными целями операции является очистка приграничной территории от курдского ополчения, создание зоны безопасности и размещение сирийских беженцев. Турецкое руководство отмечало, что на территории страны находятся около четырех миллионов сирийцев, которых Анкара "не может бесконечно содержать".

Центр координации и военных операций курдских "Сирийских демократических сил" сообщил, что в результате турецких обстрелов погибли не менее пяти человек, еще несколько получили ранения.

По данным сирийского государственного телеканала Ikhbariya, армия Турции атаковала также города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке, и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.

Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности всемирной организации.

Сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Переговоры между Дамаском и курдской администрацией результатов не дали.

При этом сирийское руководство неоднократно осуждало действия Турции на севере страны.

*Запрещенная в России террористическая организация.