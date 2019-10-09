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Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии 

РИА Новости 11 минут назад
Информагентство Anadolu опубликовало кадры первых ударов турецких войск в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии.
На кадрах можно увидеть последствия ударов обстрелов. Также можно заметить турецкие самолеты, вылетающие на задание.
О начале операции ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по его словам, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*.
В Анкаре заявили, что основными целями операции является очистка приграничной территории от курдского ополчения, создание зоны безопасности и размещение сирийских беженцев. Турецкое руководство отмечало, что на территории страны находятся около четырех миллионов сирийцев, которых Анкара "не может бесконечно содержать".
Центр координации и военных операций курдских "Сирийских демократических сил" сообщил, что в результате турецких обстрелов погибли не менее пяти человек, еще несколько получили ранения.
По данным сирийского государственного телеканала Ikhbariya, армия Турции атаковала также города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке, и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.
Свою озабоченность происходящим выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. Как сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак, любые военные операции должны соответствовать уставу ООН и международному гуманитарному праву.
Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности всемирной организации.
Сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Переговоры между Дамаском и курдской администрацией результатов не дали.
При этом сирийское руководство неоднократно осуждало действия Турции на севере страны.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Комментарии1
Армия , Ближний Восток , Видео , Фархан Хак , Реджеп Эрдоган , Антониу Гутерреш , ООН , Рабочая партия Курдистана , Сирия , Турция
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