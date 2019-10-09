СМИ сообщили об ударе турков по дамбе «Мансура»

Сирийские СМИ сообщили об ударе турецкой армии по дамбе «Мансура»

Турецкая армия наносит удары по дамбе "Мансура" в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии , сообщает сирийский государственный телеканал.

"Турция бомбит дамбу Мансура в районе города Малькия в провинции Эль-Хасаке. (Водохранилище) снабжает пресной водой 2 миллиона населения", — отмечает телеканал.

Сирийское гостелевидение информирует, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-Эль-Айн на северо-западе провинции Эль-Хасаке, также атакам подверглась деревня Аль-Маджрафа и позиции "Сирийских демократических сил" в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

*Запрещенная в России террористическая организация