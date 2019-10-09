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Сирийские СМИ сообщили об ударе турецкой армии по дамбе «Мансура» 

РИА Новости 4 часа назад
СМИ сообщили об ударе турков по дамбе «Мансура»
Фото: РИА Новости
Турецкая армия наносит удары по дамбе "Мансура" в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленный против Рабочей партии Курдистан и группировки "Исламское государство"*.
"Турция бомбит дамбу Мансура в районе города Малькия в провинции Эль-Хасаке. (Водохранилище) снабжает пресной водой 2 миллиона населения", — отмечает телеканал.
Сирийское гостелевидение информирует, что турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-Эль-Айн на северо-западе провинции Эль-Хасаке, также атакам подверглась деревня Аль-Маджрафа и позиции "Сирийских демократических сил" в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.
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Армия , Реджеп Эрдоган , Исламское государство , Сирия , Турция
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