НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО ожидает от Турции сдержанных действий в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
НАТО была проинформирована властями Турции об операции в Сирии, ожидает от Анкары сдержанных и пропорциональных действий во избежание дестабилизации ситуации в регионе, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У нашего союзника Турции есть легитимная обеспокоенность в сфере безопасности. НАТО была проинформирована властями Турции об операции на севере Сирии. Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям", — заявил Столтенберг в Риме. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.
"Я рассчитываю, что Турция будет действовать сдержанно, обеспечит, чтобы любые действия, которые она предпринимает на севере Сирии, были пропорциональными и взвешенными. Мы не должны подорвать достижения, достигнутые в борьбе с нашим общим врагом — ИГ*", — сказал Столтенберг.
Он также сообщил, что "будет обсуждать этот вопрос с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом в пятницу в Стамбуле".
Ранее Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. На этом фоне сирийские курды (Центр координации и военных операций SDF) призвали США и коалицию ввести бесполетную зону на северо-востоке САР для обеспечения своей безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков оценил стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах
Комментарии26
Армия , Ближний Восток , Видео , Йенс Столтенберг , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Анкара , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу14
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей22
Курды нанесли ответный удар по Турции
Курды нанесли ответный удар по Турции168
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана508
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты22
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
00:58
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30
06:36
Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение