НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию действовать в Сирии сдержанно, пропорционально и взвешенно, передает РИА «Новости».
В ходе выступления в Риме Столтенберг сообщил, что Анкара проинформировала НАТО об операции на севере Сирии.
Он призвал Турцию сохранить достижения международных сил в борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство» (ИГ).
«Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям», — заявил глава альянса.
Столтенберг также заявил, что обсудит турецкую военную операцию на севере Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу во время визита в Стамбул.
Как ранее сообщал «Рамблер», в среду Эрдоган объявил о начале военной операции «Родник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ.