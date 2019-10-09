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НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии 

Рамблер + ещё 1 28 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию действовать в Сирии сдержанно, пропорционально и взвешенно, передает РИА «Новости».
В ходе выступления в Риме Столтенберг сообщил, что Анкара проинформировала НАТО об операции на севере Сирии.
Он призвал Турцию сохранить достижения международных сил в борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство» (ИГ).
«Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям», — заявил глава альянса.
Столтенберг также заявил, что обсудит турецкую военную операцию на севере Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу во время визита в Стамбул.
Как ранее сообщал «Рамблер», в среду Эрдоган объявил о начале военной операции «Родник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ.
Комментарии62
Армия , Ближний Восток , Видео , Реджеп Эрдоган , Йенс Столтенберг , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , НАТО , РИА Новости , Рим , Сирия , Турция
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