Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ответ на авиаудары: курды обстреляли город в Турции 

Рамблер 34 минуты назад
Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары турецких ВВС, передает РИА «Новости».
Они также обстреляли минометными снарядами турецкий пограничный город Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также позиции турецкой армии напротив сирийского города аль-Маликия в провинции Хасеке.
Ранее в среду турецкие ВВС начали военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Они нанесли авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке и городу Телль-Абъяд на границе сирийско-турецкой границе.
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , РИА Новости , Нусайбин , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу15
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии27
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей22
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана
Военная операция в Сирии: Путин предупредил Эрдогана508
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты
Экс-росгвардеец напал на росгвардейца у Счетной палаты22
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
00:58
Зеленский признал беспомощность в вопросе Крыма
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30
06:36
Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение