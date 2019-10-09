Курды нанесли ответный удар по Турции

Ответ на авиаудары: курды обстреляли город в Турции

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары турецких ВВС, передает РИА «Новости».

Они также обстреляли минометными снарядами турецкий пограничный город Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также позиции турецкой армии напротив сирийского города аль-Маликия в провинции Хасеке.

Ранее в среду турецкие ВВС начали военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии. Они нанесли авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке и городу Телль-Абъяд на границе сирийско-турецкой границе.