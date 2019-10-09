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«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии 

Рамблер 27 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии, передает «Интерфакс».
«Цель Турции — устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион», — заявил Эрдоган в обращении к гражданам.
Операция носит название «Родник мира», в ней задействованы вооруженные силы Турции и поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.
МИД Сирии назвал операцию «турецким вторжением» и подчеркнул, что она нарушает резолюцию Совбеза ООН о сирийском суверенитете и территориальной неприкосновенности.
Изначально план операции был согласован с США, однако позже Вашингтон отказался от поддержки Анкары.
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Реджеп Эрдоган , МИД , Совбез ООН , Интерфакс , Сирия , Турция
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