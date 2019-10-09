«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии

«Цель Турции — устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион», — заявил Эрдоган в обращении к гражданам.

Операция носит название «Родник мира», в ней задействованы вооруженные силы Турции и поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

МИД Сирии назвал операцию «турецким вторжением» и подчеркнул, что она нарушает резолюцию Совбеза ООН о сирийском суверенитете и территориальной неприкосновенности.

Изначально план операции был согласован с США, однако позже Вашингтон отказался от поддержки Анкары.