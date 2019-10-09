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Десятки самолетов ВКС РФ «экстренно» покинули аэродромы базирования 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Экипажи самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35 на запасных и оперативных аэродромах выполнят задачи по дозаправке, снаряжению самолетов боеприпасами, организации охраны и обороны аэродромов.
Около 70 экипажей самолетов, дислоцированных в Ленинградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Тверской областях и Республике Карелия, отрабатывают свои действия при атаках условного противника на аэродромы.
Мероприятия проходят в рамках контрольной проверки, в них участвуют около тысячи военнослужащих. В рамках проверки экипажи авиации Воздушно-космических сил уже приступили к перебазированию.
В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что экипажи МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35 совершат попутную дозаправку топливом в воздухе. В задачи военнослужащих входит снаряжению воздушных судов боеприпасами, защита аэродромов от условного врага, а также использование индивидуальных средств защиты в случае применения «неприятелем» оружия массового поражения.
Полеты планируется выполнять в дневное и ночное время суток. В ходе мероприятий летчики будут учиться поражать наземные цели условного противника на местных полигонах.
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Армия , Видео , Оружие , Республика Карелия
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