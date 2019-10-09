Взамен разбившихся: Индия купит у России Су-30

Индия купит у России 21 истребитель МиГ-29

Индия намерена приступить к модернизации стоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ и приобрести у России 21 истребитель МиГ-29. Об этом сообщают принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости».

Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказали, что сумма двух сделок оценивается в 2,5 млрд долларов, подписание контрактов ожидается в ближайшее время.

Индийские СМИ также сообщили о планах ВВС страны приобрести 12 истребителей Су-30МКИ взамен разбившихся за 20 лет эксплуатации. Источник «Ведомостей» в системе военно-технического сотрудничества пояснил, что это отдельный и более отдаленный проект.

Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии: всего в страну было поставлено 272 самолета. Программа модернизации машин этого типа предусматривает установку новейшей авионики, более мощной радиолокационной станции (возможно, модификации РЛС «Ирбис» от Су-35), а также современных систем радиоэлектронной борьбы.

42 истребителя будут переоборудованы для вооружения авиационной версией сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos российско-индийского производства.