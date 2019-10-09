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Эффективность российского спецназа оценили в Польше 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Фото: globallookpress.com
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас. Он способен проводить операции любого масштаба, меняя методы и экипировку в зависимости от ситуации.
Такое мнение в статье, опубликованной изданием Defence24, высказал польский военный эксперт Марчин Гавенда.
Он отметил, что прежде слабой стороной российских сил специального назначения являлось устаревшее оснащение, однако к настоящему времени ситуация кардинально изменилась.
Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний, — считает автор материала.
Кроме того, спецназ теперь имеет на вооружении современную технику, которая значительно повышает его эффективность: бронеавтомобили и беспилотники разного назначения, мобильные системы комплекса разведки и управления связью.
Эксперт уверен, что уровень профессионализма спецназовцев удалось повысить благодаря переходу на контрактную систему службы. Также, по мнению Гавенды, важную роль в повышении эффективности спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии.
Ранее News.ru сообщал, что британцев восхитил уровень подготовки отрядов специального назначения российской Федеральной службы исполнения наказаний. Такая реакция была вызвана после того, как таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах ФСИН, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.
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Комментарии1
Армия , Войска , ФСИН , Daily Mail , Польша
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