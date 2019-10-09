«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников

Шойгу отчитал командиров за ночные заседания. «Самодурства и чванства — не потерплю»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они не уважают время своих подчиненных, устраивая совещания до полуночи, а также заставляя их работать в выходные и праздничные дни. Глава ведомства уточнил, что начнет следить за систематическим нарушением регламента.

«Хочу обратить внимание всех командиров и начальников на важный вопрос — соблюдение регламента служебного времени. <…> Такое положение дел недопустимо! <…> Запрещаю необоснованно привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей во внеслужебное время, в том числе в выходные и праздничные дни», — цитирует слова Шойгу «Комсомольская правда».

Министр отметил, что в будущем при аттестации командного состава будет учитывать постоянное нарушение регламента командирами. Шойгу подчеркнул, что руководители должны заботиться о подчиненных, а не только ставить им приказы.

Глава Минобороны уточнил, что будет «жестко спрашивать» с командиров, которые регулярно пренебрегают временем подчиненных.

«Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства — не потерплю. <…> Прошу отнестись серьезно», — подытожил глава ведомства.

Как отмечает издание, причиной таких слов Шойгу стали постоянные жалобы от офицеров и членов их семей на задержки и работу во внеурочное время. Военное ведомство изучило реальное положение дел и предоставило результат проверок министру, после чего он и раскритиковал командиров.