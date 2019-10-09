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Шойгу отчитал командиров за ночные заседания. «Самодурства и чванства — не потерплю» 

Ura.Ru 10 минут назад
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
Фото: URA.RU
Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они не уважают время своих подчиненных, устраивая совещания до полуночи, а также заставляя их работать в выходные и праздничные дни. Глава ведомства уточнил, что начнет следить за систематическим нарушением регламента.
«Хочу обратить внимание всех командиров и начальников на важный вопрос — соблюдение регламента служебного времени. <…> Такое положение дел недопустимо! <…> Запрещаю необоснованно привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей во внеслужебное время, в том числе в выходные и праздничные дни», — цитирует слова Шойгу «Комсомольская правда».
Министр отметил, что в будущем при аттестации командного состава будет учитывать постоянное нарушение регламента командирами. Шойгу подчеркнул, что руководители должны заботиться о подчиненных, а не только ставить им приказы.
Глава Минобороны уточнил, что будет «жестко спрашивать» с командиров, которые регулярно пренебрегают временем подчиненных.
«Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства — не потерплю. <…> Прошу отнестись серьезно», — подытожил глава ведомства.
Как отмечает издание, причиной таких слов Шойгу стали постоянные жалобы от офицеров и членов их семей на задержки и работу во внеурочное время. Военное ведомство изучило реальное положение дел и предоставило результат проверок министру, после чего он и раскритиковал командиров.
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Комментарии
Армия , Войска , Политика , Новости Сибири , Война в Сирии , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Комсомольская правда
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